Právo na rychlý internet má každý, schválil německý parlament

V současnosti právní předpisy v Německu stanovují pouze to, že lidé mají nárok na internet. Vzhledem k tomu, že jde o roky starý dokument, uvádí se v něm rychlost 56 kb/s, respektive 0,056 Mb/s.

Vyšší rychlost v současnosti nabízí prakticky všechny nabídky na trhu. Právě proto chtěli němečtí zákonodárci reflektovat v zákonu, že Němci mají právo na rychlý internet. V následných jednáních se bude řešit ještě to, jaký limit by měl být právní úpravou stanoven.

Podle serveru Kommunal se nicméně uvažuje o tom, že by minimální rychlost byla stanovena na 50 Mb/s. Kompromisní návrh prý počítá s hodnotou 30 Mb/s. Ten rozdělí jednotlivé uživatele do dvou skupin – 20 % budou reprezentovat uživatelé s nejrychlejšími přípojkami, všichni ostatní pak budou patřit do druhé skupiny (80 %). Úřad pak vypočítá minimální parametry z druhé zmiňované skupiny.