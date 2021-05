Pergler ze Seznam.cz Vyhledávání: Jsme tu doma, Čechům rozumíme lépe

Jsme česká firma, zaměřená primárně na český trh. Jsme tu prostě doma, Čechům rozumíme. Krásně to shrnuje heslo: „Děláme hledání od Čechů pro Čechy.“

Seznam.cz služeb dělá samozřejmě víc, máme skvělé Mapy.cz , perfektní Firmy.cz i Zboží.cz . A to všechno se do vyhledávání promítá. Je jedno, zda si lidé chtějí pořídit nějakou věc nebo službu, u nás naleznou vše hezky pohromadě na jednom místě.

Například velmi dobře máme zpracované výsledky hledání na dotazy směřující na města a zajímavá místa. Zkuste si schválně zadat do vyhledávání „ Havlíčkův Brod ”. Ve výsledcích najdete všechny relevantní informace hezky pohromadě. Tím, že jsme z Česka, rozumíme uživatelům – a víme, co je ve vyhledávání opravdu zajímá.

Velmi šikovná je také funkcionalita Právě se hledá, která ukazuje aktuálně hledané výrazy přímo u vyhledávacího pole. Pomáhá se rovnou zorientovat v tom, co významného se aktuálně děje. Za den uživatelům ukazujeme zhruba 60 témat, z nichž je v průměru 1/3 nových pro konkrétní den, zbylé 2/3 lidi zajímaly již v předchozích dnech. Denně se na témata klikne v průměru 200 000krát. Nejaktuálnější témata přepočítáváme každou denní hodinu.

Google je globální hráč, nicméně Česká republika je unikátní – málokde na světě existuje vůbec takovýto konkurent, jako je Seznam.cz. A na to by měli být Češi hrdí. Na rozdíl od celé řady jiných zemí na světě si tak tuzemští uživatelé mohou užívat rozmanitost služeb.

Náš přesný podíl na trhu z pohledu počtu zadaných dotazů si můžeme jenom domýšlet. Neznáme totiž přesná čísla od Googlu, oni je nezveřejňují. V rámci konkurenčního boje tedy není rozumné, abychom my ta čísla odkrývali. Meziročně jsme ale zaznamenali v Seznam.cz Vyhledávání růst.

Lidé si zvykli nakupovat on-line, z uživatelského průzkumu vidíme, že u toho částečně zůstanou, protože je to pohodlnější. Během pandemie také překvapivě zrychlil růst používání mobilních telefonů. Lidé potřebovali být víc on-line, a tak mobily používají nejen venku, ale i doma, kde najednou jeden počítač nestačí. Aktuálně se počet uživatelů Seznam.cz Vyhledávání z mobilů již blíží těm z počítačů.

S mobilním vyhledáváním souvisí i jedna zásadní změna. Google začal od loňského roku používat na telefonech Obrazovku výběru, kdy nabízí kromě vlastního vyhledávače i ty konkurenční. To se u Seznam.cz Vyhledávání nějak projevilo?

Důležité je si připomenout, že do spuštění možnosti si vybrat, zneužíval Google svého dominantního postavení a nastavoval všem automaticky své vyhledávání. Ta situace byla zatím napravena jen pro nová zařízení. Z milionů uživatelů, kteří reálně používají mobilní vyhledávání, tak měla možnost zvolit Seznam.cz Vyhledávání jen výrazně menší část. Z těch, co si vybrat mohli, si nás už nastavilo více než 100 tisíc uživatelů.

Pro uživatele je nejdůležitější, jak dobře vyhledáváme, a díky vektorům jsme zaznamenali velký posun v kvalitě. Zkrátka to hledá lépe. Techničtější vysvětlení pak je, že místo slov a jejich synonym hledáme jejich významy. Nejvíc se to projevuje u delších dotazů, kde technologie sama pozná, co je nejpodstatnější část dotazu a kde ji najít. Zkuste si třeba „jak nazýváme krátké satirické básně”, kde přirozenou řečí psaného dotazu podáme hned na první místě dokument, který našeho křížovkáře zajímá.