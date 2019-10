Nikon představil objektiv se světelností f/0,95 a cenovkou z jiného světa

Nikkor Z 58 mm f/0,95 S Noct má se svým předchůdcem shodné mimo jiné i to, že je plně manuální. A ač bude možnost jeho používání za extrémně nízkého osvětlení jistě lákavá, raději se příliš netěšte. Optická konstrukce se 17 čočkami/10 členy z něj udělala masivního Goliáše o hmotností dvou kilogramů. Mělo by jít o vůbec nejrychlejší objektiv Nikonu a tomu odpovídá i to, že z jeho ceny člověk pouze polkne naprázdno.