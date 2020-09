Nezapomenutelné vzpomínky: Jak sestavit fotoknihu pár kliky

Zachytit nezapomenutelné vzpomínky dnes není žádný problém, obstojné momentky zvládnete pořídit klidně i chytrým telefonem. Ty nejzdařilejší pak můžete zvěčnit ve fotoknize, což je moderní obdoba starých fotoalb. Není to přitom žádná věda, jde to bez nadsázky na pár kliků. Poradíme, jak na to – otestujeme CEWE FOTOKNIHU.