Moderování obsahu na sociálních sítích plodí kódovanou řeč „algospeak“

Podle Evan Greerové, která vede neziskovou organizaci Fight for the Future bojující za práva v digitální sféře, je snaha vymýtit na platformách specifická slova pošetilá. "Zaprvé to ve skutečnosti nefunguje," řekla. "Lidé, kteří se na platformách snaží organizovat skutečně škodlivé činnosti, jsou dost dobří ve vymýšlení způsobů, jak tyto systémy obcházet. Zadruhé to má nevyžádané účinky na vyjadřování," pokračovala. Společnost je podle ní v ošemetné situaci po letech "pomýlených žádostí", aby platformy rychle a ve větší míře odstraňovaly obsah.

Výsledky dokumentuje například web Zuck Got Me For ("Zuck mě dostal za"), kde se lidé mohou podělit o ukázky nesmyslných blokací na instagramu, tedy síti vlastněné společností Meta Marka Zuckerberga. Správkyně stránky známá jako Ana v manifestu o svém projektu mimo jiné radí, jak na internetu uniknout jazykovým filtrům. "Když porušíte uživatelské podmínky, možná už nebudete moci požívat vulgarismy nebo negativní výrazy jako 'nesnáším', 'zabít', 'škaredý', 'blbý' atd," vysvětluje. "Já často místo 'nesnáším to a to' používám 'opak od miluju to a to'," napsala Ana.