Miliardová pokuta pro Qualcomm platí, rozhodl jihokorejský soud

„Žalovaný výrazně ovlivňoval výrobce mobilních telefonů buďto nekalými obchodními praktikami, anebo závislostí na dodávkách čipů do modemů,“ uvedl soudce.

Soud nicméně pro nedostatek důkazů zamítl tvrzení KFTC, že Qualcomm znevýhodňoval výrobce mobilních telefonů tím, že je nutil uzavírat „souborné“ licenční dohody. To znamená, že americký výrobce čipů bude mít nadále z každého mobilního telefonu podíl jako licenční poplatek.

Qualcomm je největší dodavatel čipů do mobilních telefonů na světě. Většinu svého zisku generuje z divize, která vyvíjí a licencuje technologie. Jeho čipy jsou základním vybavením mnoha mobilních telefonů – společnost patří mezi hlavní dodavatele firem Samsung Electronics, LG Electronics i Apple.

„Rozhodnutí neovlivní ani neoslabí postavení Qualcommu na trhu. Směřujeme totiž do éry (sítí) 5G a Qualcomm je jednou z velmi mála společností, které čip pro 5G umí vyrobit,“ myslí si analytik Pak Song-sun ze společnosti Cape Investment and Securities.

Dvě pokuty uložila Qualcommu i Evropská komise. Loni to bylo 997 milionů eur (25,4 miliardy Kč) za to, že platil firmě Apple, aby používala pouze jeho čipy. Qualcomm tím chtěl poškodit konkurenta Intel. Letos v červenci společnosti EK uložila pokutu 242 milionů eur za to, že se v letech 2009 a 2011 snažila za pomoci „predátorské cenové politiky“ vytlačit z trhu britského výrobce softwaru Icera.