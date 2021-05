Kryptoměnová velmoc zastavila svoje těžařské stroje

Ochrana investorů a praní špinavých peněz jsou hlavními obavami globálních finančních regulátorů, kteří stále bojují s otázkami, zda a jak by měli regulovat odvětví kryptoměn.

Podle odhadů by roční spotřeba energie na těžbu kryptoměn v Číně měla podle nedávné studie zveřejněné v Nature Communications dosáhnout vrcholu v roce 2024, kdy by měla činit zhruba 297 terawatthodin. To je více, než činila například spotřeba energie v celé Itálii v roce 2016.