Konec jedné éry: Lidé.cz skončí v polovině prosince

„O smyslu služby Lidé.cz uvažujeme už několik posledních let, kdy si stěží vydělá na svůj vlastní provoz a údržbu. Ta je navíc čím dál náročnější, protože někteří uživatelé nahrávají do svých profilů i fotografie či texty se sexuálním podtextem a jejich kontrola či odstraňování vyžaduje zapojení mnohačlenného týmu administrátorů,“ popsal důvody vedoucí k uzavření služby Pavel Zima, místopředseda představenstva a ředitel pro exekutivu a komunikaci Seznam.cz .

Zdůraznil přitom, že důsledky chování některých uživatelů mohli lidé naplno odhalit v dokumentu V síti, který upozorňuje na sexuální predátory pohybující se na internetu. Ti k oslovení svých obětí využívají všechny dostupné sociální platformy, a to včetně služby Lidé.cz.

„Bylo by možné implementovat do služby technologické řešení, které by na základě strojového učení dokázalo nevhodný obsah odhalit. Jedná se ale o investici, která pro nás vzhledem k významu služby, strategii firmy a jejím prioritám nedává smysl. Proto jsme se rozhodli službu uzavřít,“ prohlásil místopředseda představenstva Seznamu.