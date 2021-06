Když se po jednom tweetu zhroutí celý svět kryptoměn

Nejznámější a zároveň nejstarší kryptoměnou na světě jsou bitcoiny, na světě existují nicméně tisíce dalších virtuálních mincí, které povětšinou fungují na velmi podobném principu. Hodnota bitcoinů ale mnohonásobně převyšuje kurzy všech ostatních kryptoměn, právě proto se podle bitcoinů řídí prakticky celý trh, který je založen v podstatě na jediném faktoru – důvěře ze strany běžných střadatelů.

V praxi to tedy znamená, že pokud zaznamenají bitcoiny nějaký velký výkyv, u ostatních kryptoměn ho zpravidla v krátkém horizontu vidíme také. A je úplně jedno, zda jde o výkyv směrem nahoru nebo dolů.

Výrazný růst kurzu bitcoinu – a v souvislosti s tím také dalších kryptoměn – započal již na přelomu roku. Rostoucí hodnota lákala stále více střadatelů.

Skokový růst

V únoru například bitcoin posílil skokově o více než čtvrt milionu korun během jediného dne, když automobilka Tesla na Twitteru oznámila, že nakoupila právě tuto kryptoměnu v přepočtu za více než 32 miliard korun.

Zakladatel Tesly Elon Musk se už dříve netajil tím, že považuje kryptoměny za platidlo budoucnosti, a tak po pár dalších týdnech lidem prostřednictvím krátkého tweetu oznámil: „Odteď můžete kupovat tesly za bitcoiny.“

Není překvapením, že to vyvolalo obecné nadšení a jediný tweet opět způsobil další výrazný růst bitcoinu o více než 250 000 korun. Jedna jediná mince se tak v dubnu obchodovala za 1,3 milionu korun, což je zatím absolutní rekord.

Co bůh dal, může také vzít

Co bůh dal, může také vzít. Bohem je v našem příběhu Elon Musk, neboť nikdo na světě nedokáže s kurzem zahýbat tak, jako tento americký podnikatel. Po pouhých dvou měsících si totiž vše rozmyslel a zakázal svým zaměstnancům prodávat elektromobily za bitcoiny.

Zdůvodnil to tím, že ho „trápí rostoucí spotřeba fosilních paliv při těžbě bitcoinu“. Zdůraznil ale přitom, že kryptoměny stále považuje za platidlo budoucnosti. Počítá i s tím, že by lidé mohli opět v jeho automobilce bitcoiny používat, ale pouze ve chvíli, kdy těžba nebude mít takový dopad na životní prostředí. Že by se těžil bitcoin v dohledné době ekologičtějším způsobem, je však velmi nepravděpodobné. Už jen kvůli tomu, že drtivá většina těžařů operuje v Číně.

I když to patrně sám vůbec neplánoval, způsobil tím dramatický propad kurzu. Důvěra lidí v budoucnost kryptoměn byla narušena. Během jediného dne tak bitcoin zaznamenal pokles o 20 procent, to je mimochodem přesně čtvrt milionu, o které díky Muskovi kurz původně posílil.

Elon Musk Foto: Mike Blake, Reuters

Propadly všechny kryptoměny

Propad se netýkal přitom pouze bitcoinu, ale jak už tomu bývá, tak prakticky všech dalších kryptoměn. Bez nadsázky můžeme říci, že se svět kryptoměn začal hroutit. Fanoušci virtuálních mincí sice zajásali pokaždé, když kurz opět mírně stoupl, akorát si ale mohli trhat vlasy, když opět padal – vysoká volatilita zkrátka ke kryptoměnám patří.

Především na sociálních sítích se začaly ozývat zlé jazyky, které tvrdily, že to všechno byl dobře promyšlený plán od samého začátku. Musk podle konspirátorů nakoupil bitcoin, když ještě nestál tolik, prodal ho na vrcholu, a pak jen s úsměvem na tváři sledoval, jak se investice lidí hroutí.

Fanoušci Muska očekávali, jak se k tomu šéf automobilky postaví. Kdo by čekal, že největší prodejce elektromobilů na světě přispěchá s nějakou utěšující zprávou, která by náladu na trzích uklidnila, byl by na omylu.

Bylo to totiž přesně naopak, situace začala ještě gradovat. Neověřený uživatel Twitteru vystupující pod přezdívkou Mr. Whale totiž uvedl: „Majitelé bitcoinů se budou v následujícím čtvrtletí fackovat, když zjistí, že Tesla prodala zbytek svých bitcoinů. Elona Muska bych z toho ale nevinil.“

Na to překvapivě zareagoval samotný Musk stručnou zprávou „vskutku“. Někteří investoři si to vyložili tak, že reagoval na prodej bitcoinů, proto začali nejznámější kryptoměnu na světě odprodávat.

Opět jen jediný tweet se tak postaral o propad hodnoty ve výši několika stovek tisíc korun. Šéf automobilky Tesla se už po pár hodinách začal dušovat, že byl jen špatně pochopen. „Žádné bitcoiny jsme neprodali a prodávat nebudeme,“ prohlásil rezolutně. Ale nebylo to nic platné, zázračný růst kurzu na původní rekordní hodnoty se už bohužel nekonal.

Čína si přisadila

Další zdrcující ránu světu kryptoměn následně zasadila Čína. Ta se rozhodla v polovině května postavit kryptoměnové transakce v nejlidnatější zemi světa na seznam nelegálních aktivit. Finanční instituce a platební společnosti tak v současnosti nesmí v nejlidnatější zemi světa poskytovat žádné služby spojené s kryptoměnami.

Těžaři kryptoměn používají stále výkonnější, speciálně navržené počítačové vybavení k ověření transakcí s virtuálními mincemi v rámci procesu, jehož výsledkem je vytěžení nové kryptoměny, jako je bitcoin. Těžba kryptoměn ale spotřebovává obrovské množství energie, což je v rozporu s čínskými cíli na uhlíkovou neutralitu.

Čína přitom byla doposud považována za kryptoměnovou velmoc, toto rozhodnutí tak nepřekvapivě kurzy prakticky všech kryptoměn dramaticky oslabilo. Pod hrozbou velkých sankcí se ti největší čínští těžaři skutečně rozhodli svoje těžební stroje, tedy obrovské farmy výkonných počítačů, zastavit.

Svorně sice tvrdí, že se budou specializovat na své zájmy v zahraničí, z čehož se dá usuzovat, že by se situace mohla zase vrátit do normálu. Jen těžko si lze ale představit zemi, kde by mohli lidé tak masivně těžit jako v Číně. A je jedno, zda se bavíme o cenách elektřiny, ochotě a schopnostech lidí servisovat farmy výkonných počítačů či jiných aspektech této novodobé zlaté horečky.

V konečném důsledku se tak bitcoin propadl na nejhorší hodnotu za celý letošní rok, proti rekordnímu dubnu kurz v květnu klesl o více než 50 %.

Logo bitcoinu Foto: Murad Sezer, Reuters

Pomsta Muskovi

Ani celá Čína nicméně nedokázala tak moc ovlivnit svět kryptoměn, jako to udělal během pár tweetů samotný Musk. Toho si všimlo i několik technologických nadšenců, kteří společnými silami vytvořili novou kryptoměnu StopElon.

Může to vypadat jako aprílový vtípek, ale tvůrci kryptoměny StopElon to myslí evidentně opravdu vážně. Za novými virtuálními mincemi stojí skupina, která začala již před časem vyvíjet kryptoměnu FuckElon, následně byl ale kvůli příliš hanlivému jménu název předělán na StopElon.

Na vybraných burzách se dokonce již tyto virtuální mince skutečně obchodují. A co je možná ještě zajímavější, jejich kurz výrazně roste – po posledním skandálu Muska se hodnota zvýšila dokonce pětinásobně.

Webové stránky kryptoměny StopElon Foto: repro stopelon.space

Jedním dechem je ale nutné dodat, že kurz je ve srovnání s dalšími kryptoměnami stále zanedbatelný. Jedna virtuální mince má hodnotu jen zlomku jedné koruny. Na druhou stranu tvůrci na svých oficiálních stránkách tvrdí, že virtuální mince již nyní vlastní tisíce lidí.

Netají se ani tím, že na nové kryptoměně nechtějí zbohatnout – místo toho chtějí Muska zničit. Celá kryptoměna StopElon totiž byla vymyšlena tak, že všechny peníze určené za poplatky, které standardně získávají těžaři a burzy, jsou postupně přesouvány „na jednu kupu“. Až jich bude dost, budou se za ně systematicky skupovat akcie automobilky Tesla.

Vzhledem k tomu, že Musk má aktuálně ve firmě pouze 22procentní podíl, chtějí ji tímto způsobem ovládnout. Vadí jim totiž to, jaký vliv má jednání šéfa Tesly na trh s kryptoměnami.

Musk je v klidu

Muska to ale zatím nechává úplně v klidu. Podle vlastních slov nyní hledá další kryptoměny, u kterých je těžba šetrnější a nemá takový dopad na životní prostředí. V anketě na Twitteru se ptal například lidí, zda by chtěli nakupovat elektromobily za dogecoin.

Co na tom, že dogecoin vznikl původně jako satirická digitální měna, což dokládal i symbol se psem Shiba-Inu. Musk přikládá této kryptoměně takovou vážnost, že kurz opět výrazně roste. Dosáhl toho i tím, že se rozhodl akceptovat dogecoin jako platidlo při vesmírných letech na Měsíc, které bude pořádat se svou další společností SpaceX.