Firma Xerox nabízí 33 miliard dolarů za výrobce počítačů HP

Společnost Xerox uvedla, že peníze získané prodejem podílu hodlá využít k akvizicím. O přípravách Xeroxu na koupi HP tento týden jako první informoval list The Wall Street Journal.

Obě firmy se nyní potýkají s poklesem potřeby tištěných dokumentů a pracují na snižování nákladů. Fúze by mohla otevřít nové možnosti úspor, upozornil The Wall Street Journal. Podle zdrojů Reuters se Xerox domnívá, že spojený podnik by mohl snížit roční náklady o minimálně dvě miliardy dolarů.