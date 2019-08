Budoucnost technologií? Propojení mozku s počítačem či intimnější vztahy s roboty

Zhruba do deseti let by lidé by mohli mít intimnější vztahy s roboty. Uvedl to zakladatel vědeckého festivalu Future Port Prague Martin Holečko. Očekává rovněž propojení mozku s počítačem a ústup soukromého vlastnictví aut. Holečko je členem skupiny A360 založené americkým podnikatelem Peterem Diamandisem, která se zabývá trendy a průlomy v technologickém rozvoji a jejich dopady na byznys a společnost.