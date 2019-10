Stovky milionů mobilů v ohrožení. Oprava nebezpečné trhliny chybí

Chybu jde zneužít v případě, že se útočníkům podaří na dotčený mobilní telefon nainstalovat závadnou aplikaci. Server The Verge nicméně upozornil na to, že stejně tak mohou představovat riziko pro uživatele podvodné internetové stránky, které mohou záškodnický kód obsahovat také.

Samotné detaily zranitelnosti zatím výzkumníci tají, neboť nechtějí útočníkům dát „nabitou zbraň“ přímo do rukou. Jisté je nicméně to, že trhlinu mohou kyberzločinci zneužít k tomu, aby telefon své oběti zcela ovládli na dálku – mohou tedy do něj instalovat další viry, odposlouchávat komunikaci nebo přistupovat k datům uloženým v paměti, a to včetně fotografií a videí.