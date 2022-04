Podvodných volání z ciziny přibývá

„Je to jeden z možných způsobů, o kterých víme. Přesný počet těchto podvodů neznáme, jejich sofistikovanost je ale samozřejmě velká,“ sdělil Právu mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík.

Před falešnými IT techniky varoval také NÚKIB. Podle něj útoky míří zejména na firmy, jejichž počítače obsahují citlivé dokumenty nebo přístupové údaje k internetovému bankovnictví.

„Ráno mi volala z německého čísla Lisa z Microsoftu s indickým přízvukem. Říká mi, že volá z oddělení péče o zákazníky Microsoftu. Můj počítač byl napaden virem a oni mi to opraví. Ale služba je placená, tak by potřebovala nadiktovat údaje z platební karty,“ uvedla uživatelka Karin, která s podvodníky také přišla do kontaktu.