Oko za oko. Biden se chystá pomstít ruským hackerům

Odvetný kyberútok proti ruským cílům chystá během nadcházejících tří týdnů administrativa amerického prezidenta Joea Bidena. S odvoláním na své zdroje to napsal list The New York Times, podle něhož bude úder pro širokou veřejnost nepostřehnutelný, ale Kreml a ruské tajné služby jej prý pocítí.