Nebezpečné chyby mají Windows, Edge i Office

Teoreticky by tak do napadeného stroje mohli kyberzločinci prostřednictvím těchto zranitelností propašovat další škodlivé kódy, případně přistupovat k uloženým datům uživatele. Právě proto by s instalací aktualizací neměli uživatelé v žádném případě otálet. V opačném případě nechávají pro počítačové piráty otevřená zadní vrátka do svých počítačů.