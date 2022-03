Jaké triky zkouší kyberzločinci nejčastěji

Kyberzločinci v loňském roce masivně zneužívali také filmové premiéry očekávaných filmů. „Uživatelům se obvykle zobrazil trailer nebo úvodní video, po kterém byli vyzváni k zadání platebních údajů, aby mohli pokračovat ve sledování. Pokud by oběť zaplatila, nezískala by samozřejmě přístup k požadovanému obsahu, ale přišla by o peníze,“ vysvětlila bezpečnostní expertka.

„Široce diskutovaná témata, například peníze, filmové premiéry nebo celosvětové události jako pandemie, byla pro podvodníky vždy vítanou příležitostí. Tyto scénáře se každoročně opakují a nevypadá to, že by s tím zločinci měli v dohledné době přestat. Je to hlavně proto, že takové podvody bývají velmi účinné, protože lidé stále příliš důvěřují tomu, co vidí ve svých e-mailových schránkách a prohlížečích. Je důležité si uvědomit, že existuje mnoho nabídek, které vypadají příliš dobře na to, aby byly pravdivé. Vyzýváme proto lidi, aby byli ohledně obsahu přijatých e-mailů obezřetní, protože tento přístup jim může pomoci ochránit jejich osobní údaje a peníze,“ doplnila Šerbaková.