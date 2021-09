Jaké triky zkouší kyberzločinci nejčastěji

Nejvíc na pozoru by se tuzemští uživatelé měli mít před škodlivými kódy, které kradou hesla. Tito nezvaní návštěvníci stojí za polovinou útoků v Česku, vyplývá to z analýzy antivirové společnosti Eset.

Na pozoru by se měli mít v posledních měsících fanoušci kryptoměn. Antivirová společnost Kaspersky totiž varovala, že dramaticky přibylo podvodů zaměřených na investory do kryptoměn, ale zároveň také na těžaře. Počítačoví piráti využívají toho, že s rostoucími kurzy se zvyšuje i zájem lidí o bitcoiny a další virtuální mince.

Odhalené zneužívání trhlin hackery jasně ukazuje, jak je důležité, aby uživatelé co možná nejrychleji instalovali bezpečnostní aktualizace. Neplatí to přitom pouze o firemních strojích, ale pochopitelně také o počítačích v domácnostech.

Deset let uplynulo od doby, kdy byl poprvé detekován bankovní trojan Dridex. Přestože by se mohlo zdát, že jde již o dávno překonanou hrozbu, nasazují jej v posledních měsících počítačoví piráti stále častěji. Před hrozbou varovali výzkumníci z kyberbezpečnostní společnosti Check Point.

V procesorech M1 od společnosti Apple byla odhalena bezpečnostní chyba. Situace je o to závažnější, že trhlina nejde opravit. Bezpečnostní experti nicméně upozorňují, že není příliš pravděpodobné, že by v praxi byla chyba skutečně zneužita.

Chyba může být zneužita tak, že si dvě aplikace běžící na jednom zařízení mohou skrytě vyměňovat data na úrovni procesoru. V podstatě by tedy mohly propašovat do počítače infikovaný program, prostřednictvím kterého by získaly data z jiné aplikace v počítači. Marketingové společnosti by například mohly takto sledovat uživatele.