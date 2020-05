Hesla lidé stále podceňují, třetina Čechů si je píše na papír

Většina Čechů si myslí, že heslo by mělo být složité (66 %), dlouhé (42 %) a unikátní pro každou službu (39 %). Podle bezpečnostních expertů je to ale pravda jen částečně.

„Takové heslo si nezapamatujete. Podle našich dat si je třetina lidí napíše na papír, což odporuje veškerým bezpečnostním doporučením. Je to ovšem nejbezpečnější varianta hesla, pokud využíváte speciální program pro správu hesel,“ konstatoval Miroslav Dvořák, technický ředitel české pobočky Esetu.

Průzkum ukázal, že hesla v polovině případů tvoříme v délce do 10 znaků, jen ve třetině případů jsou hesla delší. Podle dat 47 % uživatelů využívá jako základ pro heslo nějakou osobní informaci a 41 % sází na náhodný shluk znaků.

Bezpečné heslo by mělo mít minimálně šest znaků a mělo by obsahovat číslice a ideálně velká i malá písmena. Heslo by naopak v žádném případě nemělo být tvořeno jménem uživatele, jednoduchými slovy (jako je například heslo), nebo pouhou posloupností číslic.