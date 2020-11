EU řeší, jak by mohli kriminalisté číst šifrované zprávy aplikací

Výzva přišla několik dnů poté, co do médií unikl pracovní materiál Evropské komise, který se otázkou informací ze šifrovaných zpráv zabýval v souvislosti s vyšetřováním dětské pornografie.

Mluvčí Evropské komise řekl serveru CNBC, že unie hledá způsob, jak získat legální přístup k digitálním důkazům, „aniž by bylo nutné zrušit či oslabit šifrování”. V bezpečnostní strategii EU stojí, že členské státy chtějí zaručit jak bezpečnost šifrování, tak účinnou reakci na vážné zločiny a terorismus.

„Ministři chtějí, aby se vlk nažral a koza zůstala celá, a nechápou – či nechtějí chápat – že je to nemožné,” uvedl Ray Walsh ze sdružení na ochranu soukromí ProPrivacy. Podle něj by schválení změn, které by umožňovaly přístup k šifrovaným informacím, každopádně vedlo k oslabení bezpečnosti a soukromí uživatelů. „Zločinci si najdou nové prostředky pro ukrytí své komunikace, ať už na temném webu, nebo skrze jiné způsoby šifrování,” varoval Walsh.