Češi si se změnou hesel příliš hlavu nelámou, ukázal průzkum

Více než pětina Čechů změnu svého hesla u některé z internetových služeb řeší až ve chvíli, kdy jim přijde upozornění na podezřelou aktivitu. A to i navzdory tomu, že bezpečnostní experti neustále poukazují na to, že právě hesla jsou první účinnou obranou před počítačovými piráty. Vyplývá to z průzkumu agentury SC&C pro Českou bankovní asociaci (ČBA).