Bankovní trojské koně nasazují kyberzločinci stále častěji

Jen za první pololetí letošního roku zaútočil bankovní malware na 430 000 uživatelů. To představuje v meziročním porovnání sedmiprocentní nárůst. Patrné je také to, že bankovní trojské koně útočí nejen na běžné uživatele, ale stále častěji na zaměstnance firem a velkých korporací. Na ně připadá 30,9 % útoků, zatímco loni to bylo pouze 15,3 %.