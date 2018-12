Jan Menšík, Právo

Výše zmíněná ruská kyberšpionážní kampaň podle BIS necílí jen na získávání dat, ale stále více se zaměřuje na krádeže osobních údajů a přihlašovacích údajů do nejrůznějších systémů. Česká kontrarozvědka odhalila počátkem loňského roku například neoprávněné přístupy do více než 150 e-mailových schránek zaměstnanců Ministerstva zahraničních věcí (MZV), kdy kopírovali komunikaci včetně příloh.

„Získali tak údaje využitelné pro budoucí útoky i seznam dalších možných cílů, a to v rozsahu průřezově prakticky všemi významnými státními institucemi. Pozornost útočníků se soustředila především na e-mailové schránky nejvyšších představitelů ministerstva, k jejich schránkám útočníci přistupovali opakovaně, dlouhodobě a nepravidelně,“ uvádí BIS.

V souvislosti s touto kampaní služba zjistila i několik útoků na soukromé e-maily lidí spojených s Ministerstvem obrany a českou armádou. Cílem útočníků byli často lidé z vojenské diplomacie v Evropě.

K útokům byla používána zahraniční počítačová infrastruktura. Při prověřování BIS získala také informace o nedostatečné zabezpečení jednoho z českých ministerstvech. Útočníci mohli podle zpravodajců upravovat webový odkaz tak, aby získali některé přihlašovací údaje, anebo pomocí útoku SQL injection zasahovat do databází resortu nebo i případně poškodit uložená data. Informace pak předala Národnímu bezpečnostnímu ústavu, který má na starosti kybernetickou bezpečnost Česka.

Konzuláty ukrývají špiony

V loňském roce byly na našem území nejaktivnější tajné služby Ruska a Číny. „Ruská činnost se kontinuálně orientovala zejména na vlivové operace a vědomé i nevědomé vytěžování českých zdrojů. Čínské aktivity v dotčeném roce vykazovaly oproti předchozímu roku méně ovlivňování a více zpravodajského pronikání,“ shrnuje zpráva.

Nejvýznamnějším rizikem pro Čechy jsou podle BIS kontakty s ruskými diplomatickými pracovníky, kdy se často jedná o nepřiznané zpravodajce pod diplomatickým krytím.

Zpráva upozorňuje i na „lehkovážnost českých politiků a státních zaměstnanců“, kteří s těmito osobami udržují kontakt. „Pokud protistrana získá dostatek neutajovaných interních informací od většího počtu zdrojů, již akutně nepotřebuje krást informace utajované, a to, že si o někom myslíme, že je pouze diplomat, neznamená, že nepředstavuje riziko či problém,“ upozorňuje BIS. Obdobně se ve zprávě píše o čínských zpravodajcích, ale i diplomatech a byznysmenech.

Ačkoliv BIS nezaregistrovala navýšení počtu čínských zpravodajců, jejich rostoucí aktivita pod diplomatickým krytím je podle kontrarozvědky extrémně vysokým rizikem pro české občany.

Ohrožení přes byznys

Obsáhle se zpráva kontrarozvědky zmiňuje i o rostoucích ekonomických aktivitách zahraničních investorů, zejména z Číny a Ruska. Čína usiluje o post světového lídra ve vývoji a výrobě moderních technologií a snaží se proto od zahraničních firem získat přístup k duševnímu vlastnictví či vstup na trhy. A v několika konkrétních případech to BIS vyhodnotila jako možnou ekonomickou a vědecko-technickou špionáž.

Naopak ruští investoři vstupují do českých firem skrytí za nastrčené osoby či off shore firmy, které českou společnost ovládají, a usilují o státní zakázky. Manažeři jsou často podle BIS lidé spojení s korupčními kauzami. To může být podle kontrarozvědky nejen ohrožením ekonomických zájmů státu, ale i špionážním rizikem, kdy „prostřednictvím infiltrovaných dodavatelů či subdodavatelů pro českou státní moc může docházet k přenosu kompromitujících informací do rukou ruské státní moci“.