Praha je jedním z nejbohatších regionů v Evropě a může přijmout tisíce uprchlíků. S takovým názorem jdou do říjnových komunálních voleb Zelení. Uprchlíci by podle nich také mohli pomoci s nedostatkem pracovních sil. Celý článek Zelení by v Praze přijali tisíce uprchlíků»