„Roustoucí počet volně dostupných nástrojů pro strojové učení a zároveň klesající ceny kvalitního hardwaru poskytují hackerům více příležitostí využít strojové učení k překonání detekčních algoritmů antivirových společností založených na umělé inteligenci a strojovém učení,“ přiblížil celou problematiku technický ředitel Avastu Ondřej Vlček.

Podle něj je velmi pravděpodobné, že kyberzločinci použijí technologie umělé inteligence nejen k vedení malwarových útoků, ale také k šíření sofistikovaných phishingových kampaní. Při nich útočníci doslova loví své oběti jako rybáři – jako návnadu používají nejrůznější slevové nabídky či podvodné webové stránky.

Útoků na chytré telefony bude více

Experti Avastu z virové laboratoře Threat Labs také očekávají pokračování trendů z loňského roku, tedy bezpečnostních hrozeb, které cílily na firmy, ale i osobní údaje a soukromí uživatelů skrze jejich počítače a smartphony.

Právě o chytré telefony se zajímají počítačoví piráti stále častěji, a to představuje velkou hrozbu i pro domácí uživatele. V dnešní době totiž málokdo chrání svůj mobilní přístroj pomocí nějakého antivirového programu či jiného bezpečnostního řešení.

Největší hrozbou pro uživatele smartphonů byly v roce 2017 downloadery, rootery a falešné aplikace. „Předpokládáme, že se v roce 2018 zvýší jak počet případů falešných aplikací, tak i mobilních bankovních trojanů a mobilních ransomwarových útoků,“ konstatoval Vlček.

Vyděračské viry jako hlavní zbraň

Stranou nezůstanou ani nejrůznější vyděračské viry, které dělaly vrásky na čele uživatelům už v loňském roce. Ty zůstanou podle bezpečnostních expertů jednou z hlavních zbraní útočníků i letos.

Vyděračské viry se chovají na napadených počítačích a mobilech velmi agresivně. Dokážou zašifrovat celou paměť zařízení a smartphone nebo tablet uzamknou tak, aby jej nebylo možné používat.

Za zpřístupnění uložených dat pak útočníci požadují výkupné. To se často může pohybovat ve výši několika tisíc korun. Přitom ani po zaplacení zmiňované částky uživatelé nemají jistotu, že se k uloženým datům skutečně dostanou. Podvodníci totiž v některých případech jednoduše vezmou peníze a už se nikdy neozvou.

Výkupné by tedy uživatelé neměli platit nikdy. Jedinou šancí, jak se k zašifrovaným datům dostat, je zařízení odvirovat. To ale není vůbec jednoduchý proces a v některých případech se to nemusí ani podařit.