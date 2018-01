Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu antivirové společnosti Kaspersky Lab.

Podle něj si je velká část uživatelů vědoma toho, že by své účty měli chránit silnými hesly. „Když měli uživatelé vybrat tři účty, které podle nich vyžadují nejvyšší míru ochrany silným heslem, odpovědělo 63 %, že by to mělo být internetové bankovnictví. Druhé byly se 42 % platební aplikace včetně e-peněženek a těsně třetí byly se 41 % internetové obchody,“ uvedli bezpečnostní experti.

Ti zároveň ale podotýkají, že zapamatovat si všechna silná a většinou složitá hesla není lehké. Uživatelé je obvykle zapomínají a tím ztrácí ke svým účtům přístup. Dva z pěti uživatelů (38 %) přitom po ztrátě hesla nejsou schopni přístup rychle obnovit.

Neopatrné ukládání hesel

Navíc je stále poměrně běžné, že si uživatelé hesla ukládají neopatrným způsobem. Činí tak celých 51 % z nich. „Alarmující přitom je, že necelá čtvrtina (23 %) si svá hesla zapisuje do notýsku, aby si je nemusela pamatovat,“ konstatovali bezpečnostní experti.

Aby si uživatelé nemuseli pamatovat více různých hesel, volí často snadnější, ale zato málo bezpečné alternativy. „Například 10 % uživatelů používá pro všechny své účty jen jedno heslo, aby nemuseli řešit problémy se zapamatováním velkého počtu hesel. Jedná se pro ně o poměrně pohodlný způsob. Ten se proti nim ale může otočit ve chvíli, kdy kyberzločinci prolomí toto jedno heslo, díky kterému se dostanou do všech uživatelových účtů,“ ukázal průzkum.

„17 % uživatelů mělo v průběhu posledního roku více či méně vážné problémy s hackerskými útoky na své účty. Mezi nejčastější cíle kyberzločinců patřily e-mailové účty (41 %), profily na sociálních sítích (37 %), bankovní účty (18 %) a uživatelské profily na e-shopech (18 %),“ doplnili bezpečnostní experti z antivirové společnosti Kaspersky Lab.

První linie účinné ochrany

Podceňovat hesla na internetu se tedy nemusí vyplatit. Zpravidla jsou totiž první linií účinné ochrany před odcizením citlivých osobních dat, například pro on-line bankovnictví nebo platby na internetu. S rozšířením notebooků, tabletů a chytrých telefonů navíc lidé provádějí peněžní transakce on-line stále častěji.

Navíc pokud takto jednoduché heslo používají lidé k zabezpečení svého e-mailu, snadno dají útočníkovi přístup k drtivé většině svých internetových služeb. Právě poštovní schránky se totiž využívají k případným obnovám hesla, pokud je zapomenete. A přesně takto může postupovat i počítačový pirát.

Bezpečné heslo by mělo mít minimálně šest znaků a mělo by obsahovat číslice a ideálně velká i malá písmena. Heslo by naopak v žádném případě nemělo být tvořeno jménem uživatele, jednoduchými slovy (jako je například heslo), nebo pouhou posloupností číslic.

K uložení sofistikovanějších hesel je vhodné používat nejrůznější softwarová řešení označovaná jako password manager. Ta umožňují uživatelům vytvořit silná hesla, aniž by si je museli pamatovat nebo psát na papír.