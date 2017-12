„Vypadalo to úplně normálně po zadání inzerátu o prodeji našeho firemního vozu do stránek, kam může každý. Ozval se jako zájemce mailem člověk údajně z Estonska, který uvedl, že respektuje cenu, že auto potřebuje k podnikání a že si ho nechá po zaplacení převést do své země,“ řekl Právu prodejce auta z Brna.

Pachatelé pod záminkou obchodu s vozidly získávají přístup do počítačů uživatelů vrchní komisař Antonín Nevole

„Vyměnili jsme si pět mailů, přičemž v posledním mě jako přílohu poslal i naskenovanou či ofocenou svoji ID kartu včetně fotografie, obdobu našeho občanského průkazu. Tedy dokladu, který jsem potřeboval k fakturaci. Pak už se však nikdy neozval,“ dodal prodejce, kterého vzápětí oslovila s varováním liberecká policie, jež prověřuje adresu údajného kupce jako velice podezřelou a komunikaci zachytila.

„Zjistili jsme, že na inzertních serverech, kde se prodávají vozidla, se pohybuje pachatel či pachatelé, kteří pod záminkou obchodu s vozidly získávají přístup do počítačů uživatelů. V rámci komunikace totiž přesvědčí příjemce e-mailu, aby klikl a tak otevřel odkaz v mailu, v tomto případě přílohu,“ vysvětlil vrchní komisař Antonín Nevole.

Klik spustí vir



„To pak vede ke spuštění viru, prostřednictvím něhož dokáží pachatelé prolomit zabezpečení a monitorovat e-mailovou komunikaci adresáta. Pak se pokusí zneužít sledování konverzace ve svůj prospěch a jmény majitelů schránek zasílají mimo jiné pozměněné faktury, falšují komunikaci a způsobují tak rozsáhlé škody,“ dodal kriminalista.

Jedná se už o stovky případů, které se vyznačují v komunikaci menšími či většími gramatickými chybami a údajní kupci sami sebe označují jako zahraniční zájemce. Vzájemná korespondence obvykle vede k zaslání přílohy zájemcem a poté skončí.

Všem, kteří již podobný kontakt navázali, policie doporučuje okamžitě změnit přístupová hesla. Je také vhodné zkontrolovat počítač antivirovým programem či se poradit s odborníkem.

„Jsou to sice zvláště v současném předvánočním období nepříjemné starosti navíc, ale bohužel nám pro ochranu firemních i osobních účtů a adres nic jiného nezbývá,“ poznamenal brněnský prodejce.