„Microsoft vydal bezpečnostní aktualizace opravující potenciální zranitelnosti v prohlížeči Internet Explorer, Microsoft Edge, v operačním systému Windows, kancelářském balíku Microsoft Office a Microsoft Exchange Serveru,“ prohlásil bezpečnostní analytik CSIRT.CZ Pavel Bašta.

Podle něj aktualizace opravuje zranitelnost, kterou by útočník mohl v krajním případě zneužít ke vzdálenému převzetí kontroly nad stanicí. Teoreticky by tak do napadeného stroje mohli propašovat další škodlivé kódy, případně přistupovat k uloženým datům uživatele.

Chyby řešil také Apple



Prakticky stejné riziko hrozí v případě zařízení AirPort Base od společnosti Apple. „V krajním případě mohlo dojít k převzetí kontroly nad zařízením,“ prohlásil Bašta.

„Společnost Apple v reakci na zranitelnost doporučuje aktualizaci firmwaru na nejnovější verze 7.6.9 či 7.7.9,“ uzavřel bezpečnostní expert.

Stahovat všechny opravy je možné u všech zmiňovaných programů prostřednictvím automatických aktualizací. Pokud je má uživatel vypnuté, je potřeba stáhnout nejnovější aktualizace manuálně přímo ze stránek výrobce.

A to co nejdříve. V opačném případě se totiž uživatelé vystavují všanc počítačovým pirátům, kteří mohou objevené trhliny snadno zneužít při nějakém útoku.