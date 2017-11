Do prvního kola Účtenkovky se zapojilo kolem pěti procent Čechů, dohromady registrovali přes 11 miliónů účtenek. Losovalo se z účtenek ze systému EET zaregistrovaných do hry v době od začátku října do neděle 12. listopadu. Generátor náhodných čísel vybral 21 tisíc výherních kódů. [celá zpráva] Od 1. listopadu mohou soutěžící registrovat účtenky ze svých listopadových nákupů do slosování, které bude 15. prosince a kde se bude znovu hrát o 21 025 výher včetně automobilu. Ceny jsou hrazeny z veřejných peněz. První výhra je milión korun, druhá automobil Ford Focus kombi za zhruba 400 tisíc, třetí 300 tisíc, čtvrtá 200 tisíc a pátá sto tisíc korun. Dále se soutěží o 20 výher po 20 tisících korunách, tisíc výher po jednom tisíci korun a 20 tisíc výher po stokoruně.