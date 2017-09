Společnost, která je registrována v Londýně, ale světovou centrálu má ve Spojených státech, informaci potvrdila. Podle jejího sdělení přišla o data týkající se jen malého počtu klientů. Firma nyní provádí kontrolu, o úniku dat zatím bylo informováno šest subjektů.

Jedna z největších soukromých firem v USA poskytuje audit a daňové poradenství, stejně jako poradenství v oblasti počítačové bezpečnosti. Mezi klienty má největší světové banky, nadnárodní společnosti, mediální podniky, farmaceutické koncerny i vládní agentury.

The Guardian uvedl, že útok byl zjištěn letos v březnu, má se ale za to, že útočníci měli přístup do systému společnosti už od října či listopadu 2016.

Využili účet administrátora



Hackeři se do něho dostali prostřednictvím globálního e-mailového serveru s využitím účtu administrátora, který teoreticky umožňuje privilegovaný a neomezený přístup do všech oblastí. Podle zdrojů listu stačilo hackerům prolomit jen jedno heslo, systém ověření ve dvou krocích nepoužívá. Na pět milionů e-mailů, které si vyměnilo 244.000 zaměstnanců s klienty, bylo uschováno v cloudovém úložišti Azure firmy Microsoft.

The Guardian se domnívá, že vedle e-mailové pošty měli hackeři přístup i k uživatelským jménům a heslům, IP adresám nebo informacím o zdravotním stavu.

Útok byl zřejmě cílen na Spojené státy. O vysoce citlivé záležitosti byla informována jen hrstka nejvýznamnějších partnerů a právníků společnosti. Dosavadní vyšetřování – pod krycím jménem Windham – zatím nedospělo k závěru, za jde o útok osamělého vlka, konkurenční firmy, ani o státem podporovaný útok.

V roce 2012 byla společnost Deloitte zařazena mezi nejlepší poradce v oblasti počítačové bezpečnosti na světě.