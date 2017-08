Jediným známým svědkem, které ho má nyní FBI k dispozici, je podle amerického deníku jistý ukrajinský hacker. Muž, který užívá přezdívku Profexer a jehož skutečné jméno není známo, žije v Kyjevě pod policejní kontrolou, ale není zatčen. Sám se prý ukrajinským policistům přihlásil.

Podle newyorského listu neexistuje důkaz, že by Profexer, alespoň vědomě, pracoval pro ruské tajné služby. Jím vytvořený malware, tedy škodlivý software, ale Moskva očividně využila. Případ podle vyšetřovatelů vrhá nové světlo na kauzu ruského vměšování a techniku práce ruských zpravodajských služeb v kybernetické válce s USA a Evropou.

Volné společenství hackerů



V Rusku zřejmě nepůsobí kompaktní tým vládních zaměstnanců, kteří sepisují útočné programy během své pravidelné pracovní doby v Moskvě nebo Petrohradě, uvádí The New York Times. Jde spíš o volné společenství, které využívá programátorských schopností a hackerských nástrojů, kdekoli na ně narazí.

Na Ukrajině má údajně kořeny hackerská skupina Fancy Bear, považovaná za spojence ruské vlády. Podle amerických tajných služeb je spojená s ruskou armádní rozvědkou. Fancy Bear spolu s jinou skupinou zvanou Cozy Bear je obviňována z účasti na útoku proti serverům amerických demokratů. Fancy Bear i Cozy Bear fungují spíš jako organizační a finanční centra, konkrétní programátorskou práci vykonávají privátní externisté, často s kriminální minulostí, uvádí americký list.

Konkrétní důkazy ale chybějí, upozornil The New York Times. Proto se vyšetřovatelé obracejí k Ukrajině, kterou Rusko po léta využívalo jako laboratoř politických a hackerských operací. Získání prvního svědka právě tam proto není překvapením, napsal The New York Times.