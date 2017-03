Nedělník obvinil vedení Cambridge Analytica (CA) z účastni na kampani k brexitu už loni v prosinci. Tehdy to ale firma popřela s tím, že „do britské politiky se nemíchá“. „Naším úkolem je teď vyhodnotit rizika týkající se zneužití osobních dat k politickým cílům,“ uvedla mluvčí ICO.

Cambridge Analytica přitom významně ovlivnila také kampaň amerického prezidenta Donalda Trumpa. Na webu sděluje, že u 220 miliónů Američanů dokázala pomocí superpočítačů vyhodnotit v případě každého jednotlivce pět tisíc kritérií, a získat tím plošný „dokonalý psychologický profil voličů“.

Za ten prý Trump zaplatil jen šest miliónů dolarů, a pořídil tak vítěznou kampaň nesrovnatelně levněji než demokratka Hillary Clintonová.

Firma zaměřená na dezinformace



Miliardář Mercer je navíc jedním z vlastníků krajně pravicového serveru Breitbart, v jehož čele donedávna stál nynější hlavní stratég Trumpovy administrativy Steve Bannon.

Kauza je o to citlivější, že firma CA je pobočkou britské SCL Group – firmy už 25 let rozvíjející metody „vojenských dezinformací a volebních strategií“.

Funguje to ale doopravdy?

Na celou bobtnající kauzu upozornil už před několika měsíci švýcarský Das Magazin. Mercer s dcerou Rebekou (42) jsou podle něj klíčovými osobnostmi v pozadí Trumpova vzestupu. Začínal jako špičkový počítačový expert a závratně zbohatl na hedgeovém fondu Renaissance Technologies. Mercer coby majitel Brietbartu také Trumpovi doporučil Bannona a mluvčí Kellyanne Conwayovou.

Samotná metoda firmy CA ovšem zůstává záhadou. Podle kusých informací švýcarského a britského tisku zobecnila společnost na podrobné mapě USA asi dvacítku voličských typů a Trump pak v různých místech podle této mapy měnil svá vystoupení podle převažujícího zobecnění.

Teoreticky by tedy taková sociologicko-politická metoda mohla otevírat recept k praktické propagandě se zacílením o přesnosti laserového navádění. Pokud by to skutečně fungovalo, byla by to neuvěřitelně mocná zbraň ovlivnění mas. Potíž je, že pro onu funkčnost není jediný důkaz – vše tedy klidně může být jen reklamní trik Mercerovy firmy.

Politolog Daniel Kreiss z univerzity v Severní Karolíně tvrdí, že základní data o většině voličů jsou totiž velmi předvídatelná a není třeba je lovit s pomocí superpočítačů.

Důkazy nikdo neviděl

Bývalí zaměstnanci Cambridge Analytica pro server BuzzFeed navíc dodali, že důkazy o efektivnosti psychologického profilování voličů nikdo nikdy neviděl.

„Je lákavé vidět za kolosálním posunem voličských nálad a socioekonomickými obtížemi Západu počítačovou manipulaci velkými daty. Bez důkazu je ovšem důvěra v něco takového nebezpečná,“ shrnul server MIT Technology Review.