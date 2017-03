Spoustu lidí nenechává chladnými to, že kdokoli se jim může dostat do počítače či mobilu, využívat ho, sledovat, odposlouchávat… Říká se tomu hacknutí. Podle dokumentů zveřejněných na WikiLeaks v této činnosti CIA vyvíjela řadu aktivit. Ukazuje se, že plánovala ovládnout na dálku i auta.

Objevily se totiž složky, kde CIA předpokládá, že ovládnutí systémů vozidel by mohlo mít „potenciál pro oblast misí“. Co to znamená?

Jako hračka na dálkové ovládání



Představte si auto s teroristou, který ujíždí pryč a než by ho policie chytla, už by se ztratil v nepřehledné džungli města. Hackerský útok by ho ale mohl vlastně zatknout. Uzamkl by ho v automobilu a řídil by ho tam, kam by bylo zapotřebí. Třeba k nejbližší policejní hlídce.

Je to přitažené za vlasy? Už v roce 2015 svolal Jeep do servisů 1,5 miliónu vozidel, protože server Wired ukázal, že hackeři (a byli to soukromníci, žádná organizovaná a státem podporovaná skupina) dokážou modelu Cherokee za jízdy nabourat vnitřní systém a převzít nad ním kontrolu. [celá zpráva]

Dokumenty na WikiLeaks ukazují, že CIA se zaměřila na systém QNX od BlackBerry, který je dnes součástí šedesáti miliónů vozidel po celém světě.