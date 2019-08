Zboží.cz

Nákup dronu není zas tak jednoduchá věc, jak by se na první pohled mohlo zdát. Abyste totiž přístroj mohli využít opravdu na maximum, je důležité koupit si správný model. Poradíme vám, co tedy rozhodně zvážit, než vyrazíte do víru nákupů.

Poprvé pilotem?

Jak vybrat dron? Především je třeba pamatovat na to, že pilotovat jej nemusí být zas taková hračka, jako to vypadá u zkušenějších majitelů. Pokud nemáte s drony žádné zkušenosti, pak se porozhlédněte mezi menšími a levnějšími modely (ideálně se čtyřmi vrtulemi), které se hodí i pro létání v interiéru, případně mini drony. Pilotování dronu totiž vyžaduje trénink a bohužel se nezřídka stává, že první pokusy končí pádem přístroje (což by vás u dražšího a křehčího modelu mohlo hodně mrzet).

Drony pro začátečníky bývají odolnější a snazší na ovládání, většinou nevyžadují ani složité sestavování. Pokud si kupujete model se záznamovým zařízením, musíte však počítat s tím, že kvalita obrazu nebude na takové úrovni jako u dražších přístrojů. Mezi začátečnické modely ostatně patří i drony pro děti.

Středně pokročilý pilot už může při výběru dronu více popustit uzdu své fantazii a pořídit si model, který nejlépe odpovídá jeho oblíbenému stylu létání (řada přístrojů v této kategorii nabízí několik různých režimů ovládání), případně požadavkům na kvalitu obrazového záznamu, který dron pořídí.

Modely pro běžné, ale zkušenější uživatele mají velmi dobré letové vlastnosti, takže zvládnou bez potíží i let za zhoršených povětrnostních podmínek, nicméně většinou vyžadují předchozí zkušenosti s pilotováním dronů (ostatně nepatří k nejlevnějším, a tak je jasné, že každý pád vyžadující opravu znamená investici navíc).

Třetí kategorii tvoří profesionální drony, a jak název napovídá, běžný uživatel nejspíš všechny jejich vlastnosti nevyužije. Jsou vybaveny velmi kvalitní kamerou, a tak se používají především pro detailní zachycení krajiny, nejrůznějších sportovních událostí apod. Jejich „tělo“ je vyrobeno z odolných a velmi lehkých materiálů, vybaveny jsou často větším počtem vrtulí (až osmi). Speciální skupinu pak tvoří drony akrobatické a závodní.

Nejde jen o zkušenosti

Je samozřejmě jasné, že při výběru dronu nerozhoduje jen zkušenost budoucího majitele, ale také řada dalších faktorů. Začněme ovládáním – na trhu najdete drony ovládané speciálním ovladačem (joysticky), ale také modely, jež připojíte ke svému smartphonu (vždy ověřte, že je vybraný přístroj kompatibilní s vaším telefonem), případně drony na dálkové ovládání, které má integrovaný dotykový displej.

U ovládání je samozřejmě důležitý i dosah. Zatímco některé přístroje se mohou „chlubit“ dosahem pouze okolo 20 metrů (především ty ovládané přes Wi-Fi či Bluetooth), pokročilejší modely s radiově řízeným ovládáním (RC drony) nabízejí i 5kilometrový dosah.

Co se materiálu, ze kterého bývají drony vyrobené, týká, můžete se setkat jak s plastem (u nejlevnějších modelů) či duralem, tak s pokročilejšími materiály, jako jsou karbon nebo hořčík. Ačkoli plast není tak odolný (především v případě pádu dronu), díky lehkosti příznivě ovlivňuje výdrž baterie. A když už jsme zmínili baterii – na výběr máte buď Li-Ion, nebo Li-Pol baterie do dronu.

Délka letu na jedno nabití se u dronů pohybuje mezi 10 a 30 minutami (závisí samozřejmě na řadě faktorů, jako jsou mimo jiné rychlost nebo povětrnostní podmínky). Rychlost dronů se pak pohybuje od 30 až po 100 km/h (především závodní drony).

Pokud toužíte s pomocí dronu pořizovat především obrazový materiál, jako jsou fotky a videa, je jasné, že byste měli zvolit dron s kamerou. Ta může být buď vestavěná, nebo externí. Ačkoli stále v obchodech narazíte na modely s HD rozlišením kamery, je jasné, že pro kvalitní snímky byste měli investovat do dronu s Full HD kamerou. Profesionální přístroje (či pro opravdové nadšence) disponují i 4K či 5,2K rozlišením.

Drony se mohou lišit také počtem vrtulí (mohou být buď 3, 4, případně 6 či 8) – modely s nižším počtem jsou sice obratnější, ale nejsou tak odolné například proti větru. Naopak osm vrtulí sice zajistí lepší stabilitu, nicméně jejich řízení není pro začátečníky úplně snadné. Ať už zvolíte jakýkoli model, pamatujte, že létání s drony má svá jasná pravidla a je omezeno legislativou. Raději si vše potřebné předem nastudujte, ať vám skvělé zážitky z létání nezkazí sankce za porušené předpisy…

