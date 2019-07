Sinolog: Čína se obává, že Meng Wan-čou promluví o pozadí Huawei

Čína vyvíjí politický tlak na propuštění finanční ředitelky společnosti Huawei Technologies Meng Wan-čou zadržené v Kanadě pravděpodobně kvůli obavám z toho, že by v případě vydání do Spojených států mohla promluvit o vazbách firmy Huawei na čínské vojenské a bezpečnostní složky. Prohlásil to kanadský sinolog Charles Burton z ontarijské Brockovy univerzity. Nevybíravé kroky Číňanů podle něj naznačují, že existují.