Počítač do každé cely. Francie chce zavést intranet

Správa francouzských věznic chce, aby byla do roku 2022 každá cela vybavena počítačem, jehož prostřednictvím by si vězni vyřizovali různé administrativní záležitosti, například objednávání zboží v místním obchodě nebo rezervace návštěvních místností. Systém už testuje v několika zařízeních. Volný přístup na internet by ale vězni neměli, píše francouzský tisk.