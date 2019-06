ČTK

Server ve středu oznámil zintenzivnění boje proti nenávistnému obsahu a informoval, že začne mazat například videa popírající holokaust či hájící diskriminaci na základě pohlaví, rasy, vyznání či sexuální orientace.

Také slíbil, že zakročí proti tvůrcům, kteří se opakovaně "otírají" o hranice stanovené uživatelskými podmínkami, a to tak, že na jejich videích odstaví zobrazování reklam, a tudíž jim odstřihne zdroj příjmů.

"Středeční vstup nových pravidel v platnost následovaly chaotické tweety tvůrců s fotkami e-mailů od YouTube, které je informovaly, že porušují pravidla," popsal situaci web BuzzFeed News.

Čistka se dotkla představitelů krajní pravice v USA i v Evropě, ale také zmíněného nezávislého novináře Forda Fishera. O kanál přišel i akademik Scott Allsop působící na soukromé britské škole v Bukurešti.

"YouTube mě zablokoval za 'projevy nenávisti', myslím, že to je kvůli videím o nacistické politice, která obsahovala projevy nacistických vůdců," uvedl Allsop na Twitteru.

Spor Crowdera a Mazy



Největší pozornost ale přitahuje případ konzervativního komentátora Stevena Crowdera a novináře z webu Vox Carlose Mazy. Maza, který se netají homosexuální orientací, minulý týden upozornil na téma nenávistných projevů na YouTube sérií twitterových příspěvků o Crowderovi, který jej rutinně ve svých videích častuje homofobními urážkami.

Crowderův kanál má aktuálně přes 3,5 milionu fanoušků a někteří z nich Mazu bombardují nevyžádanými zprávami na Twitteru i skrze jiné kanály.

Zleva Steven Crowder a Carlos Maza

Zdroj: koláž Novinky.cz

YouTube nejdříve Mazovi sdělil, že proti Crowderovi nezakročí, ačkoli jeho výroky jsou "zjevně zraňující". Brzy na to ale přišel s dalším prohlášením, kde informoval, že kvůli "vzorci odporných činů", které "poškozovaly širší komunitu", zastaví na Crowderově kanále přehrávání reklam.

Kauzy už si všiml i americký republikánský senátor Ted Cruz, který na Twitteru chybně tvrdí, že YouTube Crowdera "zakázal". "Přestaňte si hrát na Boha a umlčovat hlasy, s nimiž nesouhlasíte. Tohle neskončí dobře," vzkázal platformě na sdílení videí.

Obvinění vznesl už Trump



Podobná obvinění z umlčování konzervativních hlasů už proti sociálním médiím vznášel i americký prezident Donald Trump a politický rozměr již tak složitý boj s problémovým obsahem na internetu ještě více komplikuje.

"Tohle je významný faktor v tom, proč je pro platformy tak obtížné bojovat s obtěžováním, dezinformacemi a dalšími toxickými jevy. Jsou tady totiž politické síly, které z toho těží a snaží se veškeré pokusy prezentovat jako politicky zaujaté," komentovala Cruzova slova akademička Kate Starbirdová působící na Washingtonské univerzitě v Seattlu.

Americký prezident Donald Trump

FOTO: Manuel Balce Ceneta, ČTK/AP

"Crowderova videa zjevně obsahují cílené obtěžování, které by jiným s menším finančním či politickým vlivem neprošlo," uvedl na Twitteru bývalý šéf bezpečnosti ve Facebooku Alex Stamos.

"Mým hlavním doporučením pro YouTube by v tuto chvíli bylo, aby se v odvětví stali lídry a vnesli mnohem více transparentnosti do toho, jak činí podobná rozhodnutí... Teď už se nemohou vyhnout tomu, že budou svým vlivem formovat politický diskurz," dodal.

Podobně se v rozhovoru s deníkem The Washington Post vyjádřil další akademik Tarleton Gillespie. "Je načase, aby platformy radikálně přehodnotily své cíle a svůj dopad na veřejnost. Rozhodně by měly zmenšit mezeru mezi svými deklarovanými pravidly a tím, jak je skutečně vymáhají. (...) Ale také by měly přiznat, že každé rozhodnutí při moderaci obsahu je politické a nemělo by být jen na nich. Veřejně probírané hodnoty se nejlépe formují, když se o nich veřejně diskutuje," řekl.