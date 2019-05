Novinky, ČTK

Ministerstvo obchodu USA by Huawei mohlo dočasně umožnit nakupovat americké součástky, aby zůstala zachována spolehlivost sítí a stávajícího síťového vybavení, uvedla mluvčí resortu. Výjimka by trvala 90 dnů, ani v tomto období by ale čínská firma nesměla nakupovat americké součástky za účelem výroby nového zboží, dodala.

Americké tajné služby podezírají Huawei ze spolupráce s čínskou rozvědkou, firma to ale popírá. Čtvrteční rozhodnutí amerického ministerstva obchodu by podle analytiků mohlo ohrozit aktivity čínského podniku i jeho dodavatelů a zpomalit výstavbu mobilních sítí páté generace (5G). Americké nařízení o restrikcích, které již vstoupilo v platnost, postihlo Huawei a 68 poboček společnosti v 26 zemích. Huawei považuje rozhodnutí amerického ministerstva obchodu za bezdůvodné a za porušení práv firmy.

Z dočasné licence by mohli mít přínos například poskytovatelé přístupu k internetu a mobilních telefonních služeb v řídce obydlených místech, jako je Wyoming a východní Oregon, kteří v posledních letech nakupovali od společnosti Huawei síťové vybavení, napsala agentura Reuters.

Z celkem 70 miliard dolarů (1,6 bilionu Kč), které Huawei v roce 2018 vynaložila na nákup komponent, inkasovaly 11 miliard dolarů americké firmy jako jsou Qualcomm, Intel a Micron Technology. Uvedl to zpravodajský server CNBC.

Čína mluví o obchodní válce



Čínský ministr zahraničí Wang I v telefonickém rozhovoru se svým americkým protějškem Mikem Pompeem řekl, že nedávná vyjádření a činy USA poškodily zájmy Číny a čínských podniků, a dodal, že by se Spojené státy měly mírnit. Čína je podle Wanga stále připravena vyřešit spory s USA u jednacího stolu.

Zároveň ale šéf čínské diplomacie podle agentury Reuters řekl, že by Spojené státy neměly v současném obchodním sporu "zajít příliš daleko". Wang také komentoval vyostřené americko-íránské vztahy. Řekl, že by všechny strany měly jednat opatrně a vyhnout se eskalaci.

Před riziky spojenými s výrobky firem Huawei a ZTE varoval i český Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost (NÚKIB).