„Myslím, že bych měl americké vládě poděkovat za skvělou reklamu, kterou nám dělají,“ prohlásil v rozhovoru pro BBC Žen Čeng-fej. Narážel přitom na skutečnost, že před obviněním společnosti Huawei ze špionáže mnozí Američané ani nevěděli, že značka Huawei vůbec existuje, případně co dělá.

Zdůraznil také že, „čínsko-americká obchodní válka na firmu nedopadá“. „Obrat společnosti roste,“ podotkl zakladatel Huawei. Čistý zisk se loni zvýšil o 25 procent na 59,3 miliardy jüanů (asi 202,6 miliardy Kč), tržby vzrostly o 19,5 procenta na 721,2 miliardy jüanů (asi 2,46 bilionu Kč).

Kritiku z kradení technologií odmítá

Na přímý dotaz moderátorky také odmítl jakákoliv obvinění, která ze strany USA na adresu Huawei zaznívají. „Nejen v oblasti 5G, ale například i optických čipů, je Huawei daleko před technologiemi konkurence. Vlastní přes 80 tisíc patentů a kladu si otázku, jak by mohli ze Spojených států ukrást technologie, které tam sami nemají,“ reagoval na obvinění, že jeho podnik dosáhl dnešního postavení na trhu díky krádežím konkurenčních technologií.

Podle Žena mezinárodní úspěch Huawei nestojí ani na podpoře čínské vlády. „Firma nepřijímá v Číně žádné státní dotace. Primárně dodržuje mezinárodní právo a zákony v zemích, kde působí a ve svém fungování se učí zejména od západních firem – jejich účetní závěrky léta audituje americká poradenská společnost KPMG a všechny informace jsou dostupné on-line,“ uzavřel bývalý armádní důstojník.

Je hrozba reálná?

Důrazná diplomatická ofenziva, kterou Spojené státy od loňska provádějí proti čínské telekomunikační společnosti Huawei, je podle části bezpečnostních expertů zřejmě přehnaná. Číňané podle nich nepotřebují tajný přístup k routerům společnosti Huawei, aby se infiltrovali do globálních sítí, jejichž špatné zabezpečení je všeobecně známé.

Washington ale tvrdí, že každá země, která do svých komunikačních sítí páté generace (5G) nasadí zařízení Huawei, dává Pekingu do rukou nástroj ke špionáži. Uvedla to agentura AP.

Před riziky spojenými s výrobky firem Huawei a ZTE varoval i český Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost (NÚKIB).