mif, Novinky

18:30 – Cook vyzdvihl přednosti služby Apple Pay a připomněl, jak se služba rozšiřuje neustále do dalších a dalších zemí. Letos v únoru se například podpory konečně dočkali také čeští uživatelé. Apple Card má celý platební systém v zařízeních s logem nakousnutého jablka posunout na novou úroveň.

Apple Card má lidem pomoci uspořádat si finance



18:27 – Další část tiskovky se bude věnovat nové službě Apple Card. Tato novinka má lidem pomoci uspořádat si finance.



18:25 – Služba Apple News+ je prozatím dostupná pouze v USA a Kanadě, počítá se nicméně s jejím rozšířením do Evropy a dalších částí světa. Uživatelé za službu zaplatí 9,99 dolarů měsíčně, tedy necelých 230 Kč.

18:19 – Služba Apple News+ je nicméně primárně cílena na anglicky hovořící uživatele, minimálně v první vlně se tak v ní budou objevovat především americké a kanadské tituly.

18:17 – Jak vypadá nová služba ukazovali zástupci Applu na aktuálním vydání National Geographic. Největším rozdílem ve rovnání s tradičními papírovými magazíny je integrace videí. Apple News+ tak spíše připomíná webové zpravodajství než obyčejnou elektronickou čtečku papírových médií. Vychází nicméně právě z papírových magazínů, které vydavatelé upravují speciálně pro nové rozhraní.

Šéf Applu Tim Cook

FOTO: Marcio Jose Sanchez, ČTK/AP

První novinka večera se jmenuje Apple News+



18:12 – Cook představil první novinku večera – vylepšenou zpravodajskou službu Apple News+. Jde o speciální službu, ve které naleznou uživatelé přes tři sta předních světových magazínů. „Všechny ty úžasné články a důležité zprávy nyní naleznete na jednom místě, v jednom balení,“ konstatoval Cook.

18:08 – Cook začal vypočítávat služby, které Apple v minulých letech uvedl a které podle něj „každý den usnadňují život všem uživatelům po celém světě“. Zmínil například on-line datové úložiště iCloud, platební systém Apple Pay či zpravodajskou službu Apple News.

18:05 – Úvodního slova se již tradičně ujal šéf Applu Tim Cook. „Každý rok Apple uvádí počítače, telefony a tablety světové úrovně,“ narážela hlava amerického počítačového gigantu na nedávné představení nových produktů během minulého týdne.

„Dnešní večer nicméně bude o službách. O službách světové úrovně,“ prohlásil Cook a vysloužil si tím potlesk všech přítomných v sále. Podle něj představuje hardware a software celý ekosystém, který spojuje všechny uživatele tohoto podniku.

18:02 – Celá tiskovka začala v retro stylu. Apple na úvod všem přítomným v sále pustil úspěšné reklamní kampaně z minulých let.

18:00 – Tiskovka společnosti Apple odstartovala úderem 18. hodiny.

17:45 – „It’s show time,“ hlásá pozvánka společnosti Apple. Do češtiny se to dá přeložit jako „Představení začíná“. Vedení amerického počítačového gigantu nicméně letos udrželo všechny informace o tom, co bude k vidění, pod pokličkou.

Pozvánka na tiskovku společnosti Apple

FOTO: archív výrobce

Původně se spekulovalo o tom, že podnik představí novou generaci počítačů a tabletů s logem nakousnutého jablka. Už minulý týden nicméně bylo jasné, že tomu tak nebude. Apple totiž celou řadu hardwarových novinek odhalil již prostřednictvím svých webových stránek.

Tajemstvím tak již nejsou například dva nové iPady – konkrétně jde o verze Air a mini, které se od sebe liší především velikostí obrazovky. Premiéru má za sebou také nová generace all-in-one počítačů iMac či bezdrátová sluchátka AirPods.

Apple iPad Air

FOTO: archív výrobce

Apple iPad mini

FOTO: archív výrobce

Apple iMac

FOTO: archív výrobce

Apple AirPods (2019)

FOTO: archív výrobce