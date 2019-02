Novinky, ČTK

Západní státy si to podle ruského vůdce "radši stokrát rozmyslí, než to udělají". Stát se ale prý může všechno, proto musí Rusko vytvářet vlastní "segmenty", které na zahraniční síti nezávisejí.

Vyřazení Ruska z globálního internetu by podle Putina poškodilo samotné západní státy, hlavně jejich tajné služby. "Je to přece jejich vynález, sedí tam a poslouchají, dívají se, čtou, shromažďují informace. Po odpojení by nemohli," dodal.

Dolní komora ruského parlamentu před týdnem schválila v prvním čtení návrh zákona o ruském internetu, který má omezit objem dat využívajících při transmisi zahraniční komunikační uzly. Návrh předpokládá vytvoření autonomního systému, do značné míry kontrolovaného státem, který by umožnil provoz internetu v Rusku udržet i pro případ odpojení. Kritici varují, že zákon může narušit internetový provoz a může vést k potlačování nepohodlných názorů.

"Čím víc svrchovanosti, a to i v digitálním světě, tím lépe," konstatoval dnes ruský prezident. "Je třeba investovat, nelitovat peněz, protože jde o jeden z klíčových směrů světového i našeho domácího rozvoje," prohlásil.