Facebooku prý v USA hrozí rekordní pokuta kvůli ochraně soukromí

Sociální síť Facebook jedná s americkou Federální komisí pro obchod (FTC) o urovnání sporu kvůli porušení ochrany soukromí. Facebook by mohl zaplatit pokutu v řádu několika miliard dolarů, která by mohla být vůbec nejvyšší pokutou udělenou technologické společnosti. Napsal to v noci na pátek list The Washington Post s odvoláním na informované zdroje.