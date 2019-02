Apple doplatí daně ve Francii, sumu tají

Společnost Apple se dohodla s francouzskými úřady na doplacení daně za minulých deset let. Americký počítačový gigant to uvedl v úterý v prohlášení, částku však nezveřejnil. Podle francouzských médií by však mělo jít o 500 miliónů eur, tedy v přepočtu 12,8 miliardy korun.