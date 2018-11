Zuckerberg nebude vypovídat před zástupci sedmi parlamentů

Zakladatel společnosti Facebook Mark Zuckerberg nebude v úterý v Londýně vypovídat před zástupci parlamentů sedmi zemí o tom, jak provozovatel stejnojmenné sociální sítě bojuje proti dezinformacím a únikům dat. Napsal to list The Washington Post, podle něhož Zuckerberg místo sebe vyšle do britské metropole viceprezidenta Facebooku pro politické záležitosti Richarda Allana.