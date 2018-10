mif, Novinky

„Poslední měsíce zažíval bitcoin cenově nejstabilnější období za poslední roky, což si řada lidí vyložila jako přípravu na prolomení současného klesajícího trendu,“ prohlásil analytik Kryptofondu Jiří Karpják.

Ten zároveň zdůraznil, že by to byla pravděpodobně pravda, pokud by do hry nevstoupily další dva důležité faktory. „Prvním je aktuální globální propad na akciových trzích a druhým je aféra okolo burzy Bitfinex a tetheru, které čelí řadě kontroverzí již delší dobu,“ konstatoval analytik.

„Aféra se přiostřila, když tether přestal umožňovat výběr hotovosti s odvoláním na problémy s bankou. Tento problém se projevil o sto dolarů větší cenou bitcoinu na Bitfinexu oproti ceně ve směnárnách. Podle oficiálního vyjádření obou společností, by všechny problémy měly být odstraněny během jednoho týdne,“ doplnil analytik.

Poroste opět hodnota?

Zda poté hodnota nejznámější virtuální měny na světě opět poroste, není v tuto chvíli jasné.

V polovině října se bitcoin obchodoval za 7300 dolarů (165 000 Kč), na konci týdne však hodnota klesla na 6600 dolarů, tedy 149 000 korun. To je jen zlomek hodnoty, kterou měly virtuální mince na konci loňského roku, kdy se prodávali za 20 000 dolarů, což je podle současného kurzu zhruba 452 000 korun.

Je nicméně nutné zdůraznit, že virtuální měny nemají jednotnou cenu, na burzách i ve směnárnách se obchodují v závislosti na volatilitě. Rozdíly v cenách se mohou lišit klidně i v řádu několika stovek dolarů.