Podle údajů Eurostatu vzrostl v ČR podíl uživatelů internetového bankovnictví na populaci za posledních deset let nejrychleji v EU, a to celkově o 45 procentních bodů. Celkově ČR patřila 12. příčka, za ní skončily země jako Německo, Slovensko, Polsko nebo Itálie. V Česku je přes osm miliónů klientů bank a elektronické bankovnictví využívá více než polovina. Banky do bankovních aplikací na internetu nebo do mobilů investují dohromady řádově miliardy korun.

Zatímco internetové bankovnictví v posledních dvou letech spíše stagnuje, mobilní zažívá strmý růst. Stále oblíbenější je především mezi mladšími lidmi a ve skupinách obyvatel s vyšším vzděláním a příjmem. Například Raiffeisenbank zaznamenala meziroční nárůst počtu uživatelů mobilního bankovnictví o 35 procent na více než 152.000 v letošním červnu. Podobně se zvýšil počet transakcí. "Podle našich statistik se aktivní klient přihlásí do internetového bankovnictví osmkrát měsíčně a do mobilního bankovnictví 23krát, tedy třikrát častěji," uvedla mluvčí Raiffeisenbank Petra Kopecká.

Mobilní bankovnictví je na trhu relativně krátce, první aplikace se objevila až v roce 2011. Banky si ale podle odborníků rychle uvědomily jeho výhody. Mezi ty hlavní patří, že je klient stále v dosahu svého účtu, což jej motivuje k jeho většímu využívání. Odpovídají tomu moderní aplikace nabízející i nadstandardní služby. Díky tomu se služba stává atraktivní i pro movité klienty.