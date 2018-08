ČTK

Šéfka Facebooku pro video Fidji Simová uvedla, že o službu je velký zájem. Každý měsíc v USA sleduje video na Watch nejméně jednu minutu 50 miliónů lidí. Celkový čas, který lidé sledováním videí na Watch tráví, od počátku letošního roku stoupl 14krát, dodala.

Podle Facebooku oprávnění tvůrci videoobsahu budou moci vydělávat na svých programech díky automatizovanému reklamnímu systému Ad Breaks. Nejprve to bude možné jen v Británii, Irsku, Austrálii a na Novém Zélandu a v USA. Postupně chce firma rozšířit tuto možnost do dalších zemí. Příjmy z reklamy se rozdělí tak, že 55 procent získá tvůrce a 45 procent Facebook. Pro získání peněz však budou muset být splněny určité podmínky, včetně počtu zhlédnutí. Simová dodala, že Facebook pracuje i na dalších možnostech, jak by tvůrci mohli vydělávat peníze.

V rámci nabídky v USA před rokem Facebook nabídl mimo jiné přenosy zápasů ženského národního basketbalového svazu, rodičovské pořady od Time a pořady ze safari natočené pro National Geographic. Facebook vysílá také některé zápasy první ligy baseballu.