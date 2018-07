ČTK

„Dostali jsme se do situace, kdy jsme to v rámci programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost přehnali s alokací do vysokorychlostního internetu. Proto jsme zahájili jednání s Evropskou komisí, která povolila přesunout polovinu těchto peněz do jiných operačních programů,” uvedla na tiskové konferenci po úterním jednání Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF) ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO).

Podle ní by 5,2 miliardy korun mělo jít do Integrovaného regionálního operačního programu. „Zejména do prioritních os, kde se může pomoci regionům postiženým po těžbě uhlí. Jedná se o Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj. Peníze budeme přesouvat do nízkoemisních vozidel, školství, zdravotnictví nebo e-govermentu. Jedna miliarda korun půjde do operačního programu Životní prostředí na ovzduší,” doplnila ministryně.

Další dvě miliardy korun se podle ní přesunou do regenerace brownfieldů v takzvaných uhelných regionech. Zbytek zůstane v programu na podporu vysokorychlostního internetu. „Připravují se nové výzvy a možnosti, aby se v této oblasti něco podařilo,” podotkla Dostálová.

Peníze by nové programy měly mít k dispozici v říjnu. „Jdeme zejména do zásobníku projektů, hlavně u školství nebo zdravotnictví. To jsou projekty okamžitě připravené k realizaci. S novými výzvami počítáme pouze na nízkoemisní vozidla a ovzduší,” dodala Dostálová.