Čína vyvíjí dron, který unese tunu nákladu

Největší civilní dron pro přepravu nákladů na světě vyvíjejí vědci pekingské Beihang University (dříve Beijing University of Aeronautics and Astronautics - BUAA). Prototyp zařízení, které má uletět 1500 kilometrů zatížené až tunou nákladu, by měl být hotov v roce 2019 a první let se má uskutečnit o rok později, uvedl list China Daily.