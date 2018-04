mif, Novinky

Obchody s osobními daty nejsou v dnešní internetové době bohužel ničím výjimečným. Pro některé firmy jde bez nadsázky o každodenní chléb, byť některé nákupy, prodeje a především získávání takovýchto dat jsou často na hraně zákona.

Proto podle server The Verge rozehrálo vedení Cambridge Analytica mezi dalšími sběrači dat zajímavou hru. Snažilo se další společnosti přesvědčit o tom, aby se dohromady složili na tvorbu vlastní kryptoměny.

Snadnější nákupy od hackerů?



Ta by usnadnila veškeré transakce spojené s osobními daty. Server Cnet poukázal na to, že by to jednotlivým podnikům umožnilo snadněji nakupovat data od nejrůznějších kyberzločinců. Ti by se totiž díky anonymním transakcím nebáli jakéhokoliv odhalení.

Exředitel společnosti Cambridge Analytica Alexander Nix

FOTO: Dominic Lipinski, ČTK/AP

Jednotlivé společnosti měly na vývoj složit dohromady alespoň 30 miliónů dolarů, tedy v přepočtu 619 miliónů korun. Zda se to podařilo, není v tuto chvíli jasné.

Společnost Cambridge Analytica totiž zatím celý případ nijak nekomentovala. Není tedy jasné, jestli vývoj měny dále pokračuje, nebo již skončil. Šlo totiž o iniciativu někdejšího šéfa společnosti Alexandra Nixe, který byl v březnu po vypuknutí skandálu okolo Facebooku ze své funkce okamžitě odvolán.

Zneužili daleko více účtů



Cambridge Analytica využila data z profilů na Facebooku desítek miliónů američanů při vývoji softwarových nástrojů pro podporu kampaně Donalda Trumpa během volby amerického prezidenta.

Společnost měla oficiálně vyvíjet program pro předpověď preferencí voličů, ve skutečnosti však bylo snahou firmy ovlivnit jejich rozhodování. Aktivní ale podle prohlášení zaměstnanců byla i v jiných politických kauzách.

Minulý týden se ukázalo, že společnost Cambridge Analytica zneužila daleko více profilů, než se předpokládalo. Tedy více než původně zmiňovaných 87 miliónů, uvedla to bývalá manažerka britské společnosti Brittany Kaiserová. [celá zpráva]