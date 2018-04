Bitcoin je bublina a kurz ještě výrazně spadne, tvrdí analytici Bank of America

Před vkládáním úspor do nejrůznějších kyberměn, především do nejpopulárnějších bitcoinů, varovali tento týden analytici Bank of America. Podle nich navíc vše nasvědčuje tomu, že kurz bude ještě výrazně klesat.